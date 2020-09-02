Пожежа у прифронтовій зоні поширилася на Новоайдарський район

Пожежа у прифронтовій зоні поширилася на Новоайдарський район

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Укрінформ
Пожежно-небезпечна ситуація, окрім Станично-Луганського району, розповсюдилась на сусідні села Новоайдарського району.

Про це повідомляє у Фейсбуці начальник відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай, передає Укрінформ.

«Пожежі в районі населених пунктів Болотенне, Артема (Станично Луганський р-н), Безгинове, Лобачево, Кримське (Новоайдарський р-н). Всі населені пункти знаходяться вздовж лінії розмежування. Сильний вітер. По тривозі піднято особовий склад поліції», - повідомила Погукай.

Пожежа у прифронтовій зоні поширилася на Новойдарський район / Фото: Татьяна Погукай

У Станиці Луганській голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай та начальник ГУНП Сергій Колесник координують дії поліції та пожежників. Поліцейські попереджають мешканців вулиць, розташованих найближче до осередків вогню, про наявну небезпеку та разом з пожежниками намагаються локалізувати загоряння.

При цьому, одна з вулиць потрапила в зону розведення військ і туди не мають права входити озброєні люди.

Як повідомляв Укрінформ, близько 13.00 пожежа виникла на ставках колишнього рибокомбінату, що заросли очеретом. На 16.00 площа займання становила 80 гектарів.

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