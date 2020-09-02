В ОП назвали ймовірну причину пожеж на Харківщині й Луганщині

Площа пожежі на Харківщині становить 400 га, в одному із сіл згоріло вісім будинків. Причиною могло бути загоряння смітника або підпал.

Про це поінформували на нараді Президента Володимира Зеленського, повідомили в пресслужбі глави держави.

"За останніми даними, площа займання становить 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа. В одному з сіл згоріло 8 будинків із 150", - ідеться в повідомленні.

Представники ДСНС повідомили главі держави, що для гасіння та локалізації вогню задіяно необхідну кількість техніки й особового складу. На Луганщині залучили підрозділи Збройних сил.

Крім того, організовано сповіщення місцевого населення з метою можливої евакуації, однак люди від неї, за даними ОП, поки відмовляються.

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"Попередня причина пожежі – загоряння смітника, з якого через пориви вітру вогонь перекинувся на ліс. Однак правоохоронні органи не виключають версії підпалу", - підкреслили в ОП.

Наразі зазначається, що триває ліквідація пожеж, але ситуація ускладнюється через сильні пориви вітру.

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У свою чергу Президент наголосив, що має отримувати оперативну інформацію щодо пожеж і триматиме ситуацію на контролі. «Вимагаю швидких реакцій на подібні події. У разі потреби ми маємо організувати евакуацію всіх людей, думати насамперед про їхню безпеку. Все має бути зроблено для якнайшвидшої локалізації та гасіння. А також вже маємо думати про виділення фінансування для покриття втрат. Не потім, а вже зараз», – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, на Харківщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі в Дворічанському районі.

За даними ДСНС в області на 17 годину, від них залучено 13 одиниць техніки та 80 чоловік особового складу. Також задіяно пожежний потяг та 5 одиниць техніки лісгоспу.