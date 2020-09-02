На Харківщині через масштабну лісову пожежу евакуюють жителів

На Харківщині через масштабну лісову пожежу евакуюють жителів

Укрінформ
Із села Гороб'ївка Дворічанського району на Харківщині через масштабну лісову пожежу евакуюють жителів.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі Дворічанської райдержадміністрації.

«Є вже згорілі будинки, і будинки горять, вогонь пішов вулицею. Проводиться евакуація. Зараз людей автобусами везуть до райцентру, де буде вирішено питання про розміщення», - сказали в РДА.

В пресслужбі поки що не можуть уточнити, про скількох людей ідеться, оскільки процес евакуації триває, але відомо, що постраждалих немає.

«Зараз там уже працюють бригади ДСНС з кількох районів та Харкова, і ще машини під’їжджають на допомогу. Село знаходиться дуже близько до лісового масиву, буквально в лісі», - зазначили в РДА.

Як повідомила пресслужба «Харківобленерго», село відімкнули від електропостачання. В сусідньому населеному пункті Гряниківка припинили газопостачання 180 абонентам, інформує АТ «Харківгаз».

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Як повідомлялося, на Харківщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі в Дворічанському районі, де вогнем охоплено до 400 га території.

За даними ДСНС в області на 17 годину, від них залучено 13 одиниць техніки та 80 чоловік особового складу. Також задіяно пожежний потяг та 5 одиниць техніки лісгоспу.

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