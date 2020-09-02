Із села Гороб'ївка Дворічанського району на Харківщині через масштабну лісову пожежу евакуюють жителів.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі Дворічанської райдержадміністрації.

«Є вже згорілі будинки, і будинки горять, вогонь пішов вулицею. Проводиться евакуація. Зараз людей автобусами везуть до райцентру, де буде вирішено питання про розміщення», - сказали в РДА.

В пресслужбі поки що не можуть уточнити, про скількох людей ідеться, оскільки процес евакуації триває, але відомо, що постраждалих немає.

«Зараз там уже працюють бригади ДСНС з кількох районів та Харкова, і ще машини під’їжджають на допомогу. Село знаходиться дуже близько до лісового масиву, буквально в лісі», - зазначили в РДА.

Як повідомила пресслужба «Харківобленерго», село відімкнули від електропостачання. В сусідньому населеному пункті Гряниківка припинили газопостачання 180 абонентам, інформує АТ «Харківгаз».

Читайте також: Станицю готують до можливої евакуації через масштабну пожежу

Як повідомлялося, на Харківщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі в Дворічанському районі, де вогнем охоплено до 400 га території.

За даними ДСНС в області на 17 годину, від них залучено 13 одиниць техніки та 80 чоловік особового складу. Також задіяно пожежний потяг та 5 одиниць техніки лісгоспу.