Станицю готують до можливої евакуації через масштабну пожежу

Станицю готують до можливої евакуації через масштабну пожежу

Укрінформ
Рятувальники гасять палаючий очерет на площі 80 гектарів неподалік Станиці Луганської, місцеве населення попереджають про можливу евакуацію.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Луганській області, передає Укрінформ.

«2 вересня до ДСНС надійшла інформація про загоряння сухої трави, очерету та лісової підстилки біля с. Болотене Станично-Луганського району на площі близько 80 га. Ситуація ускладнюється сильним поривом вітру, що спричиняє загрозу населеним пунктам с. Болотене, с. Валуйське та смт Станиця Луганська. Організовано оповіщення місцевого населення з метою можливої евакуації», - йдеться в повідомленні.

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Особовий склад Головного управління ДСНС у Луганській області переведено на двозмінний режим несення служби. До гасіння пожеж залучено 108 осіб та 17 од. техніки, з них від ДСНС - 47 осіб та 12 од. техніки.

З метою надання допомоги у гасінні пожеж у Луганській області додатково залучено близько 100 чоловік та 27 одиниць техніки з Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Як повідомляв Укрінформ, учора масштабні пожежі виникли і були локалізовані відразу в трьох районах Луганської області.

Фото: ДСНС

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