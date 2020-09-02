Пожежа під Попасною: поліція відкрила справу

Причини пожежі на околиці Попасної і займання сухої трави у полі біля Новоолександрівки, де зайнялися 11 будівель, розслідує поліція Луганщини.

Про це повідомляє у Facebook начальник відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай, передає Укрінформ.

«Вчора, 1 вересня, до поліції надійшло повідомлення диспетчера ДСНС про те, що о 14.15 сталася пожежа у м. Попасна та займання сухої трави у полі між с. Новоолександрівка (територія перебуває на лінії розмежування). Внаслідок пожежі сталося займання 7 нежитлових будинків по вул. Парусівка м. Попасна. Крім того, внаслідок пожежі було ще пошкоджено 1 житловий будинок та 3 нежитлових у с. Новоолександрівка Попаснянського району», - йдеться в повідомленні.

Пожежі у Попаснянському районі / Фото: Татьяна Погукай

Інформації щодо жертв та постраждалих серед населення на даний час не надходило.

Даний факт внесено до ЄРДР за ст. 270 КК України «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки». Наразі на місці події продовжують працювати співробітники слідчо-оперативної групи.



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Як повідомляв Укрінформ, масштабна лісова пожежа виникла вчора в Сєвєродонецькому лісництві. Крім того, під час гасіння пожежі в Станично-Луганському районі підірвався на невстановленому вибуховому пристрої рятувальник.

Таким чином, вчорашній день відзначився значними інцидентами відразу в трьох районах неподалік лінії розмежування.

Фото: Тетяна Погукай, Фейсбук