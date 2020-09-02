На Прикарпатті горить свиноферма із 30 тисячами тварин

Як передає Укрінформ, про це повідомляє управління ДСНС в Івано-Франківській області.

«2 вересня о 09:11 до Оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України в області надійшло повідомлення про пожежу будівлі свинокомплексу в селі Тустань Галицького району. До місця пожежі було направлено вогнеборців Державної пожежно-рятувальної частини №3 м. Галич, місцевої пожежної команди смт Більшівці та Державного пожежно-рятувального посту м. Бурштин. Пожежа виникла в будівлі свинокомплексу з 4-х секцій розміром в плані 20х200м, в яких перебуває близько 28-30 тисяч свиней різного віку», - йдеться у повідомленні.

На Прикарпатті горить свиноферма / Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Зазначається, що повідомлення про пожежу не було своєчасним. На час прибуття перших рятувальників вже спостерігався відкритий вогонь на великій площі. Наразі горить близько 2500 кв. м будівлі.

Підрозділи управління ДСНС залучили понад 50 осіб особового складу та 17 одиниць техніки.