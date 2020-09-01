Під час пожежі на Луганщині стався вибух, поранений рятувальник

Під час пожежі на Луганщині стався вибух, поранений рятувальник

Укрінформ
Поблизу смт Станиця Луганська, що на Луганщині, під час гасіння пожежі трав’яного настилу сталася детонація невстановленого вибухонебезпечного предмета, в результаті постраждав рятувальник.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Луганській області.

Зазначається, що 1 вересня під час гасіння пожежі трав’яного настилу поблизу смт Станиця Луганська сталася детонація невстановленого вибухонебезпечного предмета, внаслідок чого отримав поранення старший прапорщик цивільного захисту командир відділення 24-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Читайте також: Лісову пожежу біля Сєвєродонецька локалізували — ДСНС

Рятувальника госпіталізовано до лікарні. Загрози життю немає.

Фото: ДСНС

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-