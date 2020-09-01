Під час пожежі на Луганщині стався вибух, поранений рятувальник

Поблизу смт Станиця Луганська, що на Луганщині, під час гасіння пожежі трав’яного настилу сталася детонація невстановленого вибухонебезпечного предмета, в результаті постраждав рятувальник.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Луганській області. Зазначається, що 1 вересня під час гасіння пожежі трав’яного настилу поблизу смт Станиця Луганська сталася детонація невстановленого вибухонебезпечного предмета, внаслідок чого отримав поранення старший прапорщик цивільного захисту командир відділення 24-ї державної пожежно-рятувальної частини. Читайте також: Лісову пожежу біля Сєвєродонецька локалізували — ДСНС Рятувальника госпіталізовано до лікарні. Загрози життю немає. Фото: ДСНС