Лісову пожежу біля Сєвєродонецька локалізували — ДСНС

Лісову пожежу поблизу селища Борівське вдалося локалізувати протягом чотирьох годин.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Луганській області, передає Укрінформ.

«1 вересня до ДСНС надійшла інформація про загорання лісової підстилки у лісовому масиві Сєвєродонецького лісомисливського господарства поблизу селища Борівське. За уточненою інформацією від працівників лісового господарства, площа, пройдена вогнем, складає близько 9,4 га. Загрози населеним пунктам немає. Наразі пожежу локалізовано», - йдеться в повідомленні.

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До гасіння залучено 140 чоловік та 37 одиниць техніки: від ДСНС 74 чол. та 16 од. техніки, від лісового господарства 47 чол. та 17 од. техніки, від ЗСУ 19 чол. 4 од. техніки.

Як повідомляв Укрінформ, раніше рятувальники інформували про загоряння 5 га лісу. Збільшилась також кількість задіяних у гасінні бійців і одиниць техніки.

Сьогодні в околицях Сєвєродонецька тиха й сонячна погода, тож побоювань щодо виникнення верхового вогню, який завдав великої шкоди 7 липня, немає.