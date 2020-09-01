Поблизу Сєвєродонецька знову горить ліс

Рятувальники гасять лісову пожежу на площі 5 гектарів в селі Борівське біля Сєвєродонецька.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Луганській області.

«1 вересня об 11:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у лісовому масиві Сєвєродонецького лісомисливського господарства поблизу селища Борівське. Станом на 13:00 площа пожежі складає близько 5 га», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що до ліквідації залучено 44 вогнеборця, 10 одиниць техніки ДСНС, сили та техніка Сєвєродонецького лісового та мисливського господарства. Наразі триває гасіння пожежі.

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Як повідомляв Укрінформ, масштабна лісова пожежа 6-7 липня знищила кілька тисяч гектарів насаджень сосни в Новоайдарському районі; від вогню загинули п’ятеро людей. Село Борівське, яке адміністративно підпорядковане міській раді Сєвєродонецька, фактично межує з тим же самим лісовим масивом.

Фото: ДСНС