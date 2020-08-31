Пожежу на сміттєзвалищі під Павлоградом гасили 16 годин

Полігон твердих побутових відходів горів поблизу селища Богуслав Павлоградського району на Дніпропетровщині.

Як передає Укрінформ, про це поінформували у пресслужбі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Повідомлення про надзвичайну подію до Служби порятунку «101» надійшло 30 серпня о 16.32.

Під Павлоградом горіло сміттєзвалище / Фото: ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

“За викликом одразу було направлено чергові відділення 27-ої та 37-ої державних пожежно-рятувальних частини 6-го держаного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Також залучено 2 одиниці техніки КП "Затишне місто" для підвозу води та бульдозер для розгортання великогабаритного сміття. По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що на території полігону твердих побутових відходів горить сміття на площі 1000 м кв”, - йдеться у повідомленні.

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Згідно з інформацією, займання локалізовано о 22.12, ліквідовано о 8.40.

Фото: ДСНС