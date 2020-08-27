Пожежа винищила майже чотири гектари лісу в селищі Біловодськ на Луганщині

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомила Біловодська райдержадміністрація.

«Учора, 26.08.2020 року о 14 годині 46 хвилин біля вул Філоненка смт Біловодськ, поблизу урочища «Кам’яне» в лісових угіддях ДП «Біловодське лісомисливське господарство» виникла пожежа. Вогнем було знищено 3,7 га лісу (2,5 га низового, 1,2 га верхового). Лісову пожежу було ліквідовано о 19 год. 50 хв. Для ліквідації було залучено 16 одиниць техніки та 58 чоловік особового складу», - ідеться в повідомленні.

Внаслідок пожежі потерпілих серед особового складу рятувальників та мешканців Біловодська не виявили.

Читайте також: На Сардинії евакуювали сотні туристів через лісову пожежу

Біловодська райдержадміністрація висловила вдячність організаціям, які вчасно відгукнулись і долучились до гасіння пожежі.

Як повідомлялось, масштабна пожежа на Луганщині трапилась 6-7 липня цього року. Тоді у вогні загинуло п’ятеро мешканців села Смолянинове Новоайдарського району.