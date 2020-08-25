На Сардинії евакуювали сотні туристів через лісову пожежу
Укрінформ
Влада Італії евакуювала туристів з близько 250 місць розміщення на курорті в муніципалітеті Будоні, що на Сардинії, через наближення лісової пожежі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.
Сама евакуація розпочалася в понеділок вночі й тривала до ранку вівторка. Місцева влада відкрила амфітеатр для тимчасового притулку туристів.
Пожежники загасили вогонь близько 8-ї години, а деяким туристам дозволити повернутися до житла. Зазначається, що в результаті стихійного лиха згоріло понад 60 гектарів лісу.
Загалом в Італії цього літа було зафіксовано 50 великих пожеж – здебільшого вони були результатом підпалу.