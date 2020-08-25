Балі не прийматиме іноземних туристів до кінця року

Влада Індонезії вирішила не відкривати острів Балі для іноземних туристів до кінця 2020 року через загрозу поширення COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

"Ситуація в Індонезії не сприятлива для того, щоб дозволити іноземним туристам відвідувати країну, включно з Балі", – заявив губернатор острова Вайан Костер.

Водночас він не уточнив, коли острів відкриється для іноземних мандрівників знову.

За словами Костера, на цей момент потрібно бути обережними.

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Влада Балі планує зосередитися на залученні внутрішніх туристів, щоб розпочати відновлення економіки після пандемії. Економіка Балі на 80% залежить від туризму.

Раніше планувалося, що іноземні туристі зможуть відвідувати країну з 11 вересня.

За даними Worldometer, станом на 25 серпня в Індонезії зафіксували 155 412 випадків COVD-19, з них – 6,7 тисяч людей померли, 111 тисяч – одужали.

Загалом у світі зафіксовано понад 23,8 мільйона випадків коронавірусу COVID-19.