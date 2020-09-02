На Харківщині горить 400 гектарів лісу, вогонь знищив вісім будинків

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у Харківській області.

"2 вересня до ДСНС надійшла інформація, що на території Дворічанського лісництва між населеними пунктами Гороб’ївка та Гряниківка Дворічанського району виникла лісова пожежа на площі 400 га, з них 100 га верхової пожежі. Через пориви вітру полум’я почало перекидатись на верхівки дерев та на житловий сектор с. Горобівка, що межує з лісом. Внаслідок пожежі знищено 8 житлових будинків", - йдеться у повідомленні.

На Харківщині горить хвойний ліс / Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

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Наразі залучено 13 одиниць техніки та 80 чоловік особового складу. Також задіяно пожежний потяг, пожежний літак АН-32П та 5 одиниць техніки лісгоспу.

Для евакуації населення залучено автобус.