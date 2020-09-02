На Харківщині горить 400 гектарів лісу, вогонь знищив вісім будинків
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Укрінформ
У Дворічанському районі на Харківщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі на площі близько 400 га.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у Харківській області.
"2 вересня до ДСНС надійшла інформація, що на території Дворічанського лісництва між населеними пунктами Гороб’ївка та Гряниківка Дворічанського району виникла лісова пожежа на площі 400 га, з них 100 га верхової пожежі. Через пориви вітру полум’я почало перекидатись на верхівки дерев та на житловий сектор с. Горобівка, що межує з лісом. Внаслідок пожежі знищено 8 житлових будинків", - йдеться у повідомленні.На Харківщині горить хвойний ліс / Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
Наразі залучено 13 одиниць техніки та 80 чоловік особового складу. Також задіяно пожежний потяг, пожежний літак АН-32П та 5 одиниць техніки лісгоспу.
Для евакуації населення залучено автобус.