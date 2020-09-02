Під Харковом гасять пожежу біля військового полігону
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Укрінформ
Поблизу с. Клугино-Башкирівка Чугуївського району на Харківщині, де розташовується військова частина А0501, горить очерет та трава.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНСУ в області.
Зазначається, що очерет, трава та хвойна підстилка горять окремими осередками на загальній площі близько 10 га. В гасінні задіяні особовий склад і техніка Міністерства оборони, ДСНС та лісгоспу.
Як повідомлялося, на Харківщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі в Дворічанському районі, де вогнем охоплено до 80 га території.
Фото: ДСНС