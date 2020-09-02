Під Харковом гасять пожежу біля військового полігону

Поблизу с. Клугино-Башкирівка Чугуївського району на Харківщині, де розташовується військова частина А0501, горить очерет та трава.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНСУ в області.

Зазначається, що очерет, трава та хвойна підстилка горять окремими осередками на загальній площі близько 10 га. В гасінні задіяні особовий склад і техніка Міністерства оборони, ДСНС та лісгоспу.

У соціальних мережах поширилася інформація, що загоряння стало наслідком військових навчань на полігоні. Це припущення кореспонденту Укрінформу спростувало поінформоване джерело у Міноборони. «Сьогодні на полігоні взагалі не було стрільб. І, на скільки ми бачимо, загорання почалося ближче до с. Кочеток. І вже потім через вітер перекинулося ближче до полігону», - сказав співрозмовник агентства. Ліквідація пожежі триває. Наразі про евакуацію мешканців військового містечка не йдеться. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Читайте також: Пожежа у прифронтовій зоні поширилася на Новоайдарський район

Як повідомлялося, на Харківщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі в Дворічанському районі, де вогнем охоплено до 80 га території.

Фото: ДСНС