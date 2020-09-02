Урядовці завтра вилітають на Луганщину та Харківщину, де вирують пожежі

Урядова команда у четвер, 3 вересня, терміново вилітає на Луганщину та Харківщину, де спалахнули пожежі.

Відповідне доручення дав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Укрінформ з посиланням на його Телеграм.

"На Луганщині — це вже друга масштабна пожежа цього року. Віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков і міністри Арсен Аваков, Андрій Таран та Марина Лазебна виїжджають для оперативного реагування, оцінки ситуації та ухвалення необхідних рішень для забезпечення безпеки та допомоги українцям. З місця подій міністри доповідатимуть Президенту та мені особисто", - зазначив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, вдень 2 вересня на території Дворічанського району Харківської області сталася масштабна лісова пожежа. Жителів села Гороб’ївка евакуюють до районного центру.

Також на Харківщині поблизу с. Клугино-Башкирівка Чугуївського району, де розташовується військова частина А0501, сталася пожежа площею 10 га.

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На Луганщині в Сєвєродонецькому лісництві масштабна лісова пожежа виникла вчора. Крім того, під час гасіння пожежі в Станично-Луганському районі підірвався на невстановленому вибуховому пристрої рятувальник.

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Площа пожежі на Харківщині та Луганщині становить 400 га, в одному із сіл згоріло вісім будинків. Причиною могло бути загоряння смітника або підпал.