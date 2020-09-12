На Сумщині впав легкомоторний літак, пілот загинув
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Укрінформ
У Сумській області внаслідок падіння легкомоторного літака загинув пілот.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба МВС України.
Зазначається, що на місці падіння літака працює мобільно-оперативна група Управління ДСНС України у Сумській області.
"Всього від Державної служби України з надзвичайних ситуацій залучено 14 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки", - йдеться у повідомленні.
Обставини надзвичайної події з’ясовуються.
Фото: ДСНС