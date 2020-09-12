На Сумщині впав легкомоторний літак, пілот загинув

У Сумській області внаслідок падіння легкомоторного літака загинув пілот.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба МВС України.

Зазначається, що на місці падіння літака працює мобільно-оперативна група Управління ДСНС України у Сумській області.

"Всього від Державної служби України з надзвичайних ситуацій залучено 14 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки", - йдеться у повідомленні.

Обставини надзвичайної події з’ясовуються.

Фото: ДСНС