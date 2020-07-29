Разумков розпочав дводенну поїздку до трьох областей
Про це повідомляє пресслужба парламенту.
“29 липня голова парламенту відвідає Донецьку область, де огляне військову частину у місті Часів Яр та КПВВ «Майорське» і поспілкується з представниками місцевих адміністрацій, командуванням ООС, військовослужбовцями та прикордонниками,” - йдеться у повідомленні.
Цього ж дня у Луганській області Разумков ознайомиться з роботою 59-го військового мобільного госпіталю та поспілкується з особовим складом аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України в Луганській області. Він також відвідає село Смолянинове, яке постраждало внаслідок лісових пожеж, Кудряшівську загальноосвітню школу та Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп».
Програмою поїздки передбачено спілкування із засобами масової інформації.
У четвер, 30 липня, Голова ВР продовжить робочу поїздку у Харківській області. Разумков ознайомиться з роботою підприємств «ХАРТРОН» та «ФЕД», відвідає державні підприємства «Харківський завод спеціальних машин» та «Чугуївський авіаційний ремонтний завод», а також Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.