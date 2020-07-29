Разумков розпочав дводенну поїздку до трьох областей

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 29 липня розпочав дводенну робочу поїздку до Луганської, Донецької та Харківської областей.

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

“29 липня голова парламенту відвідає Донецьку область, де огляне військову частину у місті Часів Яр та КПВВ «Майорське» і поспілкується з представниками місцевих адміністрацій, командуванням ООС, військовослужбовцями та прикордонниками,” - йдеться у повідомленні.

Цього ж дня у Луганській області Разумков ознайомиться з роботою 59-го військового мобільного госпіталю та поспілкується з особовим складом аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України в Луганській області. Він також відвідає село Смолянинове, яке постраждало внаслідок лісових пожеж, Кудряшівську загальноосвітню школу та Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп».

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Програмою поїздки передбачено спілкування із засобами масової інформації.

У четвер, 30 липня, Голова ВР продовжить робочу поїздку у Харківській області. Разумков ознайомиться з роботою підприємств «ХАРТРОН» та «ФЕД», відвідає державні підприємства «Харківський завод спеціальних машин» та «Чугуївський авіаційний ремонтний завод», а також Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.