У Луцьку злива зламала 200-річний Лесин ясен
Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.
"30 червня о 03.26 внаслідок потужної зливи зламалося та впало одне з найстаріших дерев у місті Луцьку - Лесин ясен, яке розміщувалось на Замковій площі в межах історико-архітектурного заповідника “Старий Луцьк”. Дерево є ботанічною пам'яткою природи місцевого значення, яка взята на облік у 1993 році з метою збереження ясена звичайного віком понад 200 років, що росте біля будинку, в якому мешкала видатна українська поетеса Леся Українка", - йдеться у повідомленні.
Наразі Луцькою міською територіальною громадою на місці ботанічної пам'ятки природи “Лесин ясен” планується висадити крупномірний саджанець — нащадок цього історичного дерева, який в майбутньому зможе замінити та зберегти його генофонд.