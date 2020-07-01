У Луцьку злива зламала 200-річний Лесин ясен

У Луцьку на Замковій площі під час зливи зламався і впав 200-річний ясен біля будинку, де мешкала Леся Українка. Це було одне з найстаріших у місті дерев, ботанічна пам'ятка природи місцевого значення.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.

"30 червня о 03.26 внаслідок потужної зливи зламалося та впало одне з найстаріших дерев у місті Луцьку - Лесин ясен, яке розміщувалось на Замковій площі в межах історико-архітектурного заповідника “Старий Луцьк”. Дерево є ботанічною пам'яткою природи місцевого значення, яка взята на облік у 1993 році з метою збереження ясена звичайного віком понад 200 років, що росте біля будинку, в якому мешкала видатна українська поетеса Леся Українка", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в міськраді, упродовж останніх років науковці Національного університету біоресурсів та природокористування України, а також арбористи (фахівці зі збереження старих дерев) провели обстеження пам'ятки природи і розробили комплекс заходів щодо лікування та оздоровлення дерева. Висновки та рекомендації передбачали наступні поглиблені дослідження внутрішнього стану, оскільки очевидним був великий нахил дерева (30 градусів у сторону площі) та наявність великих порожнин, тріщин та прогресування гниття серцевини на місці зрізаної скелетної гілки. Читайте також: Двохсотрічний "Лесин ясен" нахилився і може впасти

Наразі Луцькою міською територіальною громадою на місці ботанічної пам'ятки природи “Лесин ясен” планується висадити крупномірний саджанець — нащадок цього історичного дерева, який в майбутньому зможе замінити та зберегти його генофонд.