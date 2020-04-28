Двохсотрічний "Лесин ясен" нахилився і може впасти

У Луцьку двохсотрічний ясен, під яким, за переказами, писала свої твори Леся Українка, хилиться і може впасти.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.

"На площі перед Луцьким замком росте 200-літній Лесин ясен, який є ботанічною пам’яткою природи місцевого значення. Він уже став невід’ємною частиною історії нашого міста, адже, за легендою, під ним свого часу писала твори Леся Українка. Однак нещодавно він почав нахилятися", - йдеться у повідомленні.

Комунальні служби обгородили територію довкола дерева.

Двохсотрічний «Лесин ясен» у Луцьку хилиться і може впасти / Фото: Луцька міська рада

Посадовці міськой ради і КП “Парки та сквери м. Луцька” провели огляд дерева та обговорили шляхи його порятунку.

Начальник відділу екології міської ради Оксана Лисак зазначила, що в Україні є досвід рятування вікових дерев, зокрема тисячолітнього дуба на Хортиці. За її словами, свого часу фахівці вже проводили роботи біля Лесиного ясена, бетонували тріщини у ньому. Але поступово дерево старіє, відбувається його природне відмирання. На його стан вплинуло і зрізання частини гілля, зокрема під час реконструкції Будинку Пузини, що розташований поряд.

У Луцькраді анонсували, що в найближчі тиждень-два буде прийняте рішення щодо проведення необхідних робіт.