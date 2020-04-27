Інститут нацпам'яті не планує зупиняти проєкти через скорочення бюджету

Хоч кошти на Український інститут національної пам’яті внаслідок секвестру держбюджету скорочено вдвічі - 65 млн грн замість 129 млн грн, - фінансування більшості запланованих на 2020 рік проєктів планується зберегти.

Про це повідомляє пресслужба УІНП.

"У результаті оптимізації держбюджету зупиниться реконструкція Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті у 2020 році, скорочено видатки на створення Музею Революції Гідності та на окремі проєкти УІНП", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, на програму "Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності та Галузевого державного архіву УІНП", яка включає видатки на проєкти усіх трьох установ, а також капітальні видатки, заробітну плату тощо, - виділено 35,1 млн грн (замість майже 97 млн грн).

"Попри те, що в цілому фінансування скоротилося вдвічі, видатки на проєкти та заходи Інституту планується зменшити не більше ніж на 25%", - підкреслили в УІНП.

Там додали, що замість трохи більш як 9 млн грн на проєкти інституту наразі передбачено 7 млн грн. Значною мірою зберегти фінансування проєктів та заходів вдалося завдяки перерозподілу коштів із програми “Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам’яті”, на яку виділено 29,9 млн грн (замість 32 млн грн).

Щодо Музею Революції Гідності, то він майже повністю зберігає виділене на 2020 рік фінансування основної діяльності, яке складе 23,9 млн грн замість 26 млн.

Натомість Галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті втратив 57,6 млн грн, раніше виділених на реконструкцію приміщення, яка в цьому році не відбудеться. Збережене фінансування передбачає лише оплату праці працівників, розрахунок за експертизу проєкту реконструкції тощо.

Зазначається також, що значно скорочено - з 554 млн грн до 100 млн грн - фінансування програми будівництва об’єктів загальнодержавного значення у сфері культури, в якій були передбачені кошти й на будівництво другої черги Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору та Музею Революції Гідності.