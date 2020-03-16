Чим зайнятися на карантині: Інститут нацпам’яті відкриває свої е-видання та відеоконтент

Український інститут національної пам’яті (УІНП) підготував добірку своїх матеріалів, з якою радить ознайомитись у період карантину, оголошеному в межах боротьби з поширенням Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба інституту.

“З 12 березня уряд почав вводити в країні обмеження, щоб стримати поширення коронавірусної інфекції... А ми підготували підбірку матеріалів, яка допоможе корисно провести час на період карантину та обмеження масових заходів”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, УІНП надає вільний доступ до всіх своїх видань, виставок, випусків програми “ІстФакт” та інших відеоматеріалів.

За посиланням можна знайти 15 видань в електронному форматі та завантажити те, яке найбільше хочеться почитати, в epub, mobi та pdf.

32 виставки Інституту можна переглянути онлайн тут. Їх можна безкоштовно завантажити в pdf, tiff або eps. При цьому в УІНП зазначають, що виставкові проєкти й надалі будуть наповнюватися новими проєктами.

6 випусків програми “ІстФакт” та інший цікавий відеоконтент - на YouTube-каналі Інституту.

А для тих, хто тільки розпочинає знайомство з українською історією чи хоче пригадати її в комплексі, радять mustread – книгу Сергія Плохія “Брама Європи”.

"І головне пам’ятайте: у турбулентні часи найважливіше зберігати спокій та бути людяними!" - закликають в УІНП.