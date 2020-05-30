Будівництво у військовій частині на Вінниччині: СБУ викрила оборудку на 19 мільйонів

Служба безпеки України викрила факт заволодіння бюджетними коштами, виділеними на вдосконалення системи захисту однієї з військових частин на Вінниччині.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що у межах договору на 41 мільйон гривень, укладеного у 2017 році з Міністерством оборони України, комерційна структура мала збудувати інженерні споруди у військовій частині. За версією слідства, під час виконання контракту менеджмент фірми привласнив понад 19 мільйонів бюджетних коштів. Комерсанти не виконали значну частину робіт, передбачених договором, та поставили будівельні матеріали у менших обсягах", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час проведення обшуків за місцями проживання фігурантів та у військовій частині правоохоронці виявили документацію, що доводить проведення оборудки.

У межах розпочатого кримінального провадження командиру військової частини повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу України.

Організатору злочинної групи, одному з виконавців та двом спільникам повідомлено про підозру за привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах, легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою (ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України), ще одному із виконавців повідомлено про підозру за привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах, вчинені організованою групою та службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття оборудки проводилися спільно з територіальним управлінням ДБР у Хмельницькому під процесуальним керівництвом військової прокуратури Центрального гарнізону України.