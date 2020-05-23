Паспорти РФ отримали близько 200 тисяч українців, які проживають на території ОРДЛО - Резніков

Паспорти РФ серед тих українців, які проживають наразі на території ОРДЛО, отримали близько 200 тисяч осіб.

Про це у ефірі «Свобода слова Савіка Шустера» заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступник глави делегації в Мінській ТКГ Олексій Резніков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За нашими даними, це близько 200 тисяч громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територія Донбасу, отримали близько 200 тисяч паспорти Російської Федерації», - сказав Резніков.

За його словами, «звісно, це в першу чергу поглинає все керівництво тих двох формувань (так званих «ЛНР» і «ДНР» - ред.), це «військові», «держслужбовці» і таке інше, тому що в такий спосіб їм легше сплачувати зарплату за рахунок бюджету РФ».

Як раніше повідомлялося, президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким на спрощений порядок отримання російського паспорта можуть претендувати жителі ОРДЛО, а також громадяни України, які в березні 2014 року проживали в Криму.

Фото: hromadske