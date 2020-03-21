На Житомирщині у шістьох хворих не підтвердився діагноз коронавірусу

У шістьох жителів Житомирщини, яких госпіталізували з підозрою на коронавірус, хворобу не виявили.

Про це інформує Житомирський обласний лабораторний центр у Facebook.

«Повідомляємо, що за результатами вірусологічних досліджень обласного лабораторного центру, методом ПЛР, підозра на Covid-19 у 2-х хворих з Андрушівського району, 2-х хворих з Брусилівського району та 2-х з м. Житомира не підтвердилася», - йдеться у повідомленні.

Серед тих, у кого не підтвердився діагноз, є подружня пара з Брусилівського району, яка контактувала із померлою від коронавірусу жінкою з Радомишля. Раніше й експрес-тест не показав у них цього захворювання.

Наразі в інфекційному відділенні міської лікарні №1 Житомира з коронавірусом перебуває 49-річний чоловік, який возив групу туристів за кордон.

За даними МОЗ, в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 21 березня у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, 91 954 людини одужали і 11 417 померли.

Фото: AA