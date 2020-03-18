Надзвичайна ситуація: коли вводиться і що передбачає

Режим надзвичайної ситуації (НС) запроваджується, коли в країні чи окремому регіоні порушено нормальні умови життєдіяльності, наприклад, під час техногенних катастроф, стихійних лих чи епідемій.

Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.

"Зараз режим надзвичайної ситуації введено у трьох областях: Київській Житомирській та Чернівецькій", - йдеться у повідомленні.

Режим надзвичайної ситуації на території України або окремих регіонів вводиться за рішенням Кабміну. Запроваджується він, коли в країні чи окремому регіоні порушено нормальні умови життєдіяльності: під час техногенних катастроф, стихійних лих чи епідемій.

Під час такого режиму влада організовує інформування населення, безперервний контроль за розвитком НС та моніторинг епідемічної ситуації, виявлення хворих та контактних, їх ізоляцію та госпіталізацію, режим карантину, у тому числі - заборону масових заходів, обмеження руху пасажирського транспорту, закриття кордонів.

Також влада під час режиму НС визначає керівника робіт чи Штаб, відповідальні за ліквідацію пригоди, і штаб має право напряму залучати будь-які держструктури та сили для подолання НС.

Водночас влада під час режиму НС організовує зупинення діяльності суб'єктів господарювання, розташованих у зоні надзвичайної ситуації, та обмеження доступу населення до такої зони; комплекс санітарно-гігієнічних протиепідемічних та лікувальних заходів; дезінфекцію об'єктів та територій, спецобробку техніки; посилену охорону громадського порядку, патрулювання небезпечних у епідвідношенні об'єктів; залучення необхідних сил і засобів та забезпечення роботи медичних і протиепідеміологічних установ.