На березі Случі, де ростуть сторічні дуби, створили лісовий заказник

На Житомирщині створили лісовий заказник місцевого значення «Миропільський» на териториії, де ростуть дубові ліси віком 90-120 років та рослини, занесені до Червоної книги.

Рішення про створення заказника ухвалили на сесії депутати Житомирської обласної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Територія заказника охоплює правий берег р. Случ північніше смт Миропіль та представлена дубовими лісами 90-120-річного віку природного походження», - йдеться у рішенні облради.

Зазначається, що пріоритетом охорони у заказнику є рослини, занесені до Червоної книги України, серед яких черемша, підсніжник білосніжний, лілія лісова, коручка морозниковидна, зозулині сльози, гніздівка звичайна, любка дволиста.

Крім того, ці старі дубові ліси з домінуванням трав’янистої цибулі ведмежої входять у Зелену книгу України (офіційний державний документ про природні рослинні угрупування, які потребують захисту і охорони, наразі таких 126 - ред.).

Заказник «Миропільський» займає площу 265 га і розташований на території державного підприємства «Бердичівське лісове господарство».