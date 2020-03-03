Лісгосп на Житомирщині "нагосподарював" майже на 7,5 мільйона гривень збитків

У ході позапланової перевірки Олевського лісового господарства на Житомирщині працівники Держекоінспекції встановили, що підприємство завдало своєю діяльністю збитків на майже 7,5 млн грн.

Про це у Facebook повідомила Державна екологічна інспекція Поліського округу.

«За результатами перевірки нараховано збитки в загальній сумі 7 млн 488 тис. 742 грн, а саме шкода, заподіяна лісу, становить – 6 млн 967 тис. грн, шкода заподіяна об’єктам ПЗФ (природо-заповідного фонду), становить 527 тис. 706 грн», - йдеться у дописі.

Лісгосп на Житомирщині завдав збитків майже на 7,5 млн / Фото: facebook.com/dei.zt.ua

Зокрема, під час перевірки державні інспектори виявили незаконні порубки дуба, берези, сосни, граба, вільхи, осики.

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Серед іншого фахівці Держекоінспекції зафіксували порушення правил пожежної безпеки та санітарних правил у лісах, недотримання порядку спеціального використання лісових ресурсів, а також порушення Закону «Про природно-заповідний фонд України» та Лісового кодексу.