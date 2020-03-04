На Харківщині за 600 мільйонів відремонтують дорогу на Луганськ

На Харківщині дорога державного значення Н-26 Чугуїв-Мілове визначена як пріоритетна для робіт у 2020 році, на її ремонт із держбюджету виділять 629,8 мільйона гривень.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіли в пресслужбі Служби автомобільних доріг у Харківській області.

«В цьому році планується завершення виконання повного комплексу робіт на дорозі Н-26 Чугуїв - Мілове. Це 68,4 км. Отримаємо повністю відновлену дорогу загальною протяжністю 108 км. Підготовчі роботи до поточного середнього ремонту вже розпочато», - розповіли у САД.

Масові ремонтні роботи розпочалися на дорозі у 2015 році, відтоді вже витратили 619 млн грн. Цього року на певних ділянках облаштують верхній шар асфальту, крім цього, зроблять автобусні зупинки, встановлять дорожні знаки, бар'єрне огородження, системи водовідведення.

Зокрема, робитимуться ділянки від м. Чугуїв до перетину автомобільної дороги М-03 Київ — Харків - Довжанський, від кордону Чугуївського та Шевченківського району до с. Шевченкове, від кордону Шевченківського та Куп'янського району до м. Куп'янськ, від м. Куп'янськ до кордону з Луганською областю.

«Після виконання всіх робіт ми матимемо трасу такої ж якості, як після ремонту дороги Харків – Охтирка», - зазначили в САД.

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До переліку об’єктів поточного ремонту у 2020 році в регіоні загалом увійшли понад 20 доріг у 19 районах. Дорожники зазначають, що змінюють підхід: відходять від ліквідації ям до повного відновлення великих ділянок дорожнього покриття. У середньому, це будуть ділянки 3-4 км.

Автомобільна дорога державного значення Н-26 Чугуїв – Мілове (через Старобільськ) км 2+635 – км 110+735 є однією з головних транспортних артерій, що з’єднує Харківську та Луганську області. Ділянка автодороги в межах Харківської області бере свій початок в місті Чугуїв, перетинає автомобільну дорогу державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський, з’єднує районні центри Шевченково та Куп’янськ і закінчується на кордоні з Луганською областю. Дорога будувалась методом всенародного будівництва в 1952 – 1956 роках.

Фото: kharkov.comments.ua