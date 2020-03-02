На Луганщині почався капітальний ремонт доріг

Очільник Луганщини Сергій Гайдай ознайомився з початком будівельного сезону в області, де розпочався ремонт доріг.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

«Голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай особисто ознайомився з початком будівельного сезону доріг, які розпочались у Сватівському районі. Наразі ведуться роботи на дорозі Н-26 – ділянка км 148+000 – 158+000 між населеними пунктами Сватове – Містки», - йдеться у повідомленні.

Очільник області підкреслив, що Луганщина виконує обіцянки, і цьому сприяють погодні умови.

«Як ми і домовлялися з Президентом, з 1 березня розпочали велику розбудову дорожньої галузі. Цьогоріч у планах, які безсумнівно має виконати Луганщина, – будівництво дороги на Станицю Луганську (близько 130 км). Влітку це буде класна, якісна дорога», - пообіцяв Гайдай.

Наразі ж на ділянці км 148 + 000 – км 158 + 000 виконуються роботи з фрезерування дорожнього покриття, планування узбіч. Наступні роботи почнуться з влаштування з регенераційного шару покриття. Потім два шари асфальтобетону.

Дорожники сподіваються, що за сприятливих умов нижній вирівнюючий шар буде покладено до 30 березня.

Фото: loga.gov.ua