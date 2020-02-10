В Україні оголосили штормове попередження
Укрінформ
За прогнозами УкрГідрометцентру, 10 лютого, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах значний мокрий сніг, хуртовини ( I рівень небезпечності, жовтий),
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"У західних областях сильний вітер 25-30 м/с, на високогір'ї Карпат 35-40 м/с ( II рівень небезпечності, помаранчевий). По Київській області 10 лютого пориви вітру 15-20 м/с ( I рівень небезпечності жовтий)", - йдеться у повідомленні.
По Києву 10 лютого пориви вітру 15-20 м/с ( I рівень небезпечності жовтий).