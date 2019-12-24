Пожежа в Старобільському психоневрологічному інтернаті: ДБР перевіряє дії ДСНС
Про це інформує пресслужба ДБР.
"Слідчі теруправління ДБР, розташованого у Краматорську, здійснюють досудове розслідування за фактом можливого неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Луганській області. Дії посадовців призвели до загибелі чотирьох пацієнтів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату", - йдеться у повідомленні.
За інформацією, 22 грудня у психоневрологічному інтернаті, що розташований в селі Бутківка Старобільського району, сталася пожежа. Під час її гасіння рятувальники виявили тіла чотирьох загиблих пацієнтів.
"Слідство надасть оцінку діям посадових осіб ГУ ДСНС у Луганській області, які попередньо здійснювали нагляд та перевірку функціонування аварійно-рятувальних систем лікувального закладу", - наголосили у відомстві.
Уточнюється, що причини виникнення пожежі встановлює Нацполіція у рамках окремого досудового розслідування.
Кваліфікація - службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (2 ст. 367 Кримінального кодексу України).
Санкція статті - у разі доведення вини, посадовим особам загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Як повідомляв Укрінформ, 22 грудня пізно ввечері в Старобільському психоневрологічному інтернаті сталася пожежа. У вогні загинуло четверо людей, троє отримали ушодження.