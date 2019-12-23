У психоневрологічному інтернаті на Луганщині цього року була ще одна пожежа - Денісова

У Старобільському обласному психоневрологічному інтернаті на Луганщині вже була пожежа у 2019 році - тоді постраждала будівля бібліотеки та майстерні.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

"Зафіксовано, що у вересні 2019 року в цьому ж закладі сталася пожежа, внаслідок якої згоріла будівля бібліотеки та майстерні. Згідно з журналом перевірок інтернату, співробітниками ДСНС протягом поточного року проведено дві перевірки. Одна – 20 вересня 2019 року після попередньої пожежі, а друга - 11 грудня 2019 року", - написала вона.

Омбудсмен уточнила, що за її дорученням працівник регіонального представництва уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Олександр Дубіна здійснив моніторинговий візит на місце події.

"Також у зазначеній установі немає жодного лікаря-психіатра, а також відсутня ліцензія на впровадження діяльності з медичної допомоги", - зауважила вона.

Денісова наголосила, що ця справа перебуває на її особистому контролі.

Як повідомляв Укрінформ, пізно ввечері 22 грудня в Старобільському психоневрологічному інтернаті сталася пожежа, під час якої на території закладу знаходились 173 особи, з них 112 – у корпусі, де сталася пожежа. Четверо людей загинули, трьох госпіталізували в лікувальні заклади. На сьогодні стан постраждалих задовільний, загроз життю немає.

За фактом надзвичайної події відкрито два кримінальних провадження за ч. 2 статті 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) та ч. 2 статті 367 (службова недбалість).

Фото: facebook.com/denisovaombudsman