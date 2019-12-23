На Луганщині горів психоневрологічний інтернат: є загиблі
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Укрінформ
У Луганській області 22 грудня в корпусі Старобільського обласного психоневрологічного інтернату сталася масштабна пожежа, в якій загинули чотири людини.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області.
"Внаслідок пожежі загинули 4 підопічних, 3 - отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані каретою швидкої допомоги до лікарні м. Старобільськ", - йдеться у повідомленні.
Поки працівники закладу і поліцейські евакуювали пацієнтів, працівники ДСНС гасили пожежу.
Займання локалізували о пів на десяту вечора, а повністю ліквідували близько 23:00.На Луганщині горів психоневрологічний інтернат. Фото: lg.npu.gov.ua
Причину виникнення пожежі має назвати слідство. Факт пожежі кваліфікували за статтями про «порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки» і «службову недбалість».
Фото: lg.npu.gov.ua