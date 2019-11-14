На Чернігівщині вшанували пам’ять жертв Батуринської трагедії

Пам’ять жертв Батуринської трагедії 1708 року вшанували в Національному історико-культурному заповіднику "Гетьманська столиця" у місті Батурин Чернігівської області.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила генеральний директор заповідника Наталія Реброва.

"Сьогодні у нас відбулися дві події: об 11 годині - меморіальний захід біля Пам’ятного Хреста, о 14-й - відкриття виставки в Палаці Розумовського", - розповіла Реброва.

За словами Ребрової, зранку в церкві Воскресіння Господнього на території Цитаделі Батуринської фортеці настоятель Свято-Покровського храму отець Роман (Кривко) відслужив акафіст за загиблими. Після молебню біля Пам’ятника жертвам Батуринської трагедії 1708 року (Пам’ятного Хреста) пройшов меморіальний захід, який завершився покладанням квітів.

Крім того, у Палаці Розумовського сьогодні відкрили виставку "Батурин гетьманський: культурно-релігійний вимір українського державотворення", присвячену 350-річчю започаткування гетьманської резиденції в Батурині. На ній уперше представлені унікальні експонати з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника: портрети архіпастирів і подвижників церкви, шедеври гаптування золотом та сріблом тощо. Справжнім скарбом колекції є визначна пам’ятка золотарського шитва Воздух "Не ридай мене мати" 1689 р. - подарунок матері гетьмана Івана Мазепи Марії Мазепини Успенському собору Києво-Печерської лаври.

З нагоди 311-х роковин Батуринської трагедії вхід у заповідник та його музеї сьогодні був вільним.

Як відомо, 13 (2) листопада 1708 року, за наказом російського царя Петра І, столицю Гетьманщини Батурин було втоплено в крові і знищено, а ім’я Мазепи піддано анафемі. За свідченнями істориків, жертвами Батуринської трагедії стали 6-7 тис. мирних громадян, 5-7 тис. військових, всього - 11-14 тисяч батуринців, сердюків, козаків.

Після зруйнування 40 років Батурин стояв пусткою. Відродження міста почалося в 1750 році за гетьмана Кирила Розумовського.