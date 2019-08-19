У Гетьманській столиці лунатиме "Viva Батурин!"

Національний історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" запрошує гостей на великий концерт "Viva Батурин", присвячений 350-й річниці заснування в місті гетьманської резиденції та 10-літтю відкриття після реставрації Палацу Кирила Розумовського.

Про це повідомляється на сторінці події в Facebook.

"Концерт "Viva Батурин!" відбудеться 23 серпня 2019 року, в День Прапора України, на території палацово-паркового ансамблю гетьмана Кирила Розумовського, з метою відзначення на високому мистецькому рівні двох значимих дат для історії Батурина та нашої держави: 350-ї річниці заснування гетьманської резиденції у Батурині та 10-ї річниці з дня відкриття для відвідування єдиного гетьманського палацу на теренах України після реставрації 2003-2009 рр.", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в концерті візьмуть участь популярні українські гурти та виконавці: "Антитіла", "Ot Vinta", Христина Соловій. Ведучий заходу – Сергій Притула.

Вхід на концерт – вільний.

"Творчий задум концерту покликаний розкрити головний меседж: Батурин – це серце Гетьманщини! Батурин дає розуміння України, її величі та її трагедій, стверджує її здатність до відродження", – підкреслюється в анонсі заходу.

Як відомо, особливий статус Батурина було визначено Глухівськими статтями 6 (16) березня 1669 року, а вже з квітня тут постійно проживав гетьман Дем’ян Ігнатович. За три роки його змінив Іван Самойлович, а ще через 15 – Іван Мазепа. Під час правління останнього політична роль Батурина була піднесена на найвищий щабель. Тому місто й потрапило на жертовний вівтар виступу Мазепи проти Москви. Восени 1708 р. гетьманська столиця України була знищена.

Пам'ятка архітектури національного значення – Палац Кирила Розумовського в Батурині – була відреставрована у 2003-2008 роках. Урочистості з нагоди відкриття палацу відбулися 22 серпня 2009 року.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 18 грудня 2018 року, 350-річчя створення в Батурині гетьманської резиденції в Україні відзначається на державному рівні.