Чопський прикордонний загін отримав нового керівника

Чопський прикордонний загін отримав нового керівника

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Укрінформ
До виконання обов’язків начальника Чопського прикордонного загону на Закарпатті приступив полковник Руслан Цапюк, його представили особовому складу сьогодні, 4 листопада.
Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в пресслужбі прикордонного загону.

"До виконання обов’язків начальника загону приступив полковник Руслан Цапюк,” - йдеться в повідомленні.

Він, як зазначається, був призначений наказом голови Державної прикордонної служби України від 25 жовтня 2019 року.

Перед призначенням на посаду начальника Чопського прикордонного загону Цапюк виконував обов’язки заступника начальника інформаційно-аналітичного відділу штабу Азово-Чорноморського регіонального управління.

Цапюк народився 1978 року в Старокостянтинівському районі Хмельницької області. У 1999 році закінчив Національну академію Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького. Офіцерську кар’єру розпочав в оперативно-розшукових підрозділах теперішнього Азово-Чорноморського регіонального управління.

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Також на посаду першого заступника начальника Чопського прикордонного загону – начальника штабу призначено підполковника Олександра Михайлюка, який до цього виконував обов’язки заступника начальника штабу – начальника відділу прикордонної служби Мукачівського прикордонного загону на Закарпатті.

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