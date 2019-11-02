Поліція Закарпаття отримала нового керівника

Начальником Головного управління Національної поліції в Закарпатській області став полковник поліції Олександр Канцідайло.

Представив нового керівника заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе, повідомляє офіційний сайт Національної поліції.

"Сьогодні, 2 листопада, в Головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області відбулося представлення нового керівника поліції Закарпаття. Ним став 42-річний полковник поліції Олександр Канцідайло, який службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1999 році оперуповноваженим", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, новопризначений керівник поліції Закарпаття висловив впевненість у ефективній роботі обласної поліції у майбутньому.

Читайте також: Новим головою Чернігівської ОДА став політтехнолог Прокопенко

«Я впевнений, що за такої підтримки та довіри, з таким колективом, будь-які поставлені перед нами завдання будуть виконані, а результати — ефективними», — зазначив він.