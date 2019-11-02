Поліція Закарпаття отримала нового керівника
Представив нового керівника заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе, повідомляє офіційний сайт Національної поліції.
"Сьогодні, 2 листопада, в Головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області відбулося представлення нового керівника поліції Закарпаття. Ним став 42-річний полковник поліції Олександр Канцідайло, який службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1999 році оперуповноваженим", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, новопризначений керівник поліції Закарпаття висловив впевненість у ефективній роботі обласної поліції у майбутньому.
«Я впевнений, що за такої підтримки та довіри, з таким колективом, будь-які поставлені перед нами завдання будуть виконані, а результати — ефективними», — зазначив він.