Новим головою Чернігівської ОДА став політтехнолог Прокопенко

"За дорученням Президента хочу представити вам нового голову облдержадміністрації Прокопенка Андрія Леонідовича. Впевнений, що він докладе максимум зусиль для вирішення поставлених завдань", - сказав Трофімов.

Прокопенко у своїй короткій промові пріоритетами назвав, зокрема, створення робочих місць та розвиток людського капіталу. "Необхідно зупинити відтік людей, бо без них економічне зростання неможливе", - зазначив він.

Трофімов до числа ключових завдань відніс боротьбу з корупцією, завершення реформи децентралізації та залучення інвестицій в область.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 жовтня погодив призначення Андрія Прокопенка на посаду голови Чернігівської ОДА.

Андрій Прокопенко народився у родині науковців. Закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, є кандидатом філософських наук.

У 2012-2013 роках працював радником віцепрезидента, а згодом очолював один із департаментів російської нафтової компанії ТНК-ВР. У 2011 та 2013 роках займався місцевими виборами в Російській Федерації.

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У 2015 році політтехнолог очолив компанію "Прокопенко та партнери", яка спеціалізується на управлінні виборчими кампаніями, стратегічних та кризових комунікаціях. У тому ж році був обраний депутатом Чернігівської обласної ради 7 скликання за списком партії "Наш край", однак 2016 року склав повноваження.

У березні 2018 року Прокопенко став заступником голови Чернігівської обласної організації Аграрної партії. На парламентських виборах 2019 року очолював Одеський обласний штаб "Слуги народу".

Одружений, має доньку і сина.

Згідно з декларацією, датованою жовтнем 2019 року, у власності родини Прокопенків - три квартири у Києві та Бучі Київської області та два автомобілі 2013 року.