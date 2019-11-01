Зеленський представив нового голову Тернопільської ОДА

"Тернопільщина - це край з великим промисловим, аграрним, науковим та туристичним потенціалом. Потенціалом, який ми разом з вами повинні розкрити і розвинути", - сказав Сопель.

Він зазначив, що відкритий для всіх, хто хоче працювати чесно і прозоро, інвестувати в економіку, інфраструктуру та соціальну сферу області, створювати нові робочі місця.

Згідно з його автобіографією, Ігор Сопель народився 16 вересня 1974 року в м. Хоростків Гусятинського району Тернопільської області. Закінчив Тернопільський державний технічний університет. Працював на Хоростківському цукровому заводі спочатку слюсарем, потім інженером ТЕЦ, загалом пропрацював на підприємстві 13 років. У 2003 році розпочав підприємницьку діяльність.

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Із 2010 року - керівник Хоростківського регіонального структурного підрозділу ТОВ «Агробізнес». У 2010-2015 роках - депутат Хоростківської міської ради.

Одружений, батько двох дітей.

На позачергових парламентських виборах 2019 року був кандидатом у народні депутати від «Слуги народу” у 166-му виборчому окрузі, де зайняв друге місце.