Зеленський поїхав на Тернопільщину представляти нового голову ОДА

Президент Володимир Зеленський відбув з робочою поїздкою до Тернопільської області, де проведе нараду щодо спиртової галузі та представить нового голову обласної державної адміністрації.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

“У Тернополі глава держави візьме участь у нараді з питань розвитку спиртової галузі України та представить новопризначеного голову Тернопільської обласної державної адміністрації”, - ідеться в повідомленні.

Також, за даними ОП, Зеленський відвідає місцеву школу, де у 1918-1919 роках розміщувався уряд ЗУНР.

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Крім того, Президент ознайомиться зі станом будівництва та перспективами розвитку Центру веслування та водних видів спорту «Водна арена Тернопіль».