Зеленський і віцепрезидент ЄБРР обговорили умови інвестицій в Україну
"Дякую ЄБРР за реальні кроки щодо розвитку української економіки та ефективну співпрацю", – наголосив Зеленський.
Зазначається, що сторони обговорили умови збереження високого рівня інвестицій в Україну та погодилися, що інвестори приходитимуть у разі стабільності, передбачуваності, а програма МВФ додасть інвестиційної впевненості.
Під час зустрічі наголошувалося, що у 2019 році Україна вперше стане найбільшою країною операцій Європейського банку реконструкції та розвитку. Цьогоріч інвестиції ЄБРР в Україну сягнули €1 млрд, що є рекордом за останні 5 років.
Крім того, сторони обговорили нові проєкти банку, що будуть спрямовані на розвиток регіональних доріг. Інвестиції становитимуть понад €300 млн.
Віцепрезидент ЄБРР привітав продуктивну роботу українського парламенту. Він наголосив, що ЄБРР очікує на імплементацію ухвалених рішень.
Сторони детально обговорили антикорупційну, енергетичну та судову реформи, а також реформу правоохоронних органів України.
Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на полях Міжнародного інвестиційного форуму RE: THINK. Invest in Ukraine підписав із віцепрезидентом Європейського банку реконструкції та розвитку Аланом Пію Меморандум щодо програми фінансування регіональних доріг
Фото: president.gov.ua