Зеленський і віцепрезидент ЄБРР обговорили умови інвестицій в Україну

"Дякую ЄБРР за реальні кроки щодо розвитку української економіки та ефективну співпрацю", – наголосив Зеленський.

Зазначається, що сторони обговорили умови збереження високого рівня інвестицій в Україну та погодилися, що інвестори приходитимуть у разі стабільності, передбачуваності, а програма МВФ додасть інвестиційної впевненості.

Під час зустрічі наголошувалося, що у 2019 році Україна вперше стане найбільшою країною операцій Європейського банку реконструкції та розвитку. Цьогоріч інвестиції ЄБРР в Україну сягнули €1 млрд, що є рекордом за останні 5 років.

Крім того, сторони обговорили нові проєкти банку, що будуть спрямовані на розвиток регіональних доріг. Інвестиції становитимуть понад €300 млн.

Віцепрезидент ЄБРР привітав продуктивну роботу українського парламенту. Він наголосив, що ЄБРР очікує на імплементацію ухвалених рішень.

Сторони детально обговорили антикорупційну, енергетичну та судову реформи, а також реформу правоохоронних органів України.

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Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на полях Міжнародного інвестиційного форуму RE: THINK. Invest in Ukraine підписав із віцепрезидентом Європейського банку реконструкції та розвитку Аланом Пію Меморандум щодо програми фінансування регіональних доріг

Фото: president.gov.ua