Гончарук і віцепрезидент ЄБРР підписали меморандум про кредити на ремонт доріг
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Укрінформ
Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на полях Міжнародного інвестфоруму RE: THINK. Invest in Ukraine підписав із віцепрезидентом ЄБРР Аланом Пію Меморандум щодо програми фінансування регіональних доріг.
Про це глава уряду написав у Facebook.
“Продуктивний день на нові співробітництва. Підписали сьогодні з віцепрезидентом Європейського банку реконструкції та розвитку Аланом Пію Меморандум щодо програми фінансування регіональних доріг. Перший транш — €300 млн”, - зазначив Прем’єр-міністр.
За його словами, партнери з ЄБРР кредитуватимуть обласні державні адміністрації під місцеві гарантії. Почати планують із відновлення місцевих доріг Херсонської області.
Фото: www.facebook.com/PMHoncharuk