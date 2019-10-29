Гончарук і віцепрезидент ЄБРР підписали меморандум про кредити на ремонт доріг

“Продуктивний день на нові співробітництва. Підписали сьогодні з віцепрезидентом Європейського банку реконструкції та розвитку Аланом Пію Меморандум щодо програми фінансування регіональних доріг. Перший транш — €300 млн”, - зазначив Прем’єр-міністр.