Гончарук: Просуваємося до фінального узгодження меморандуму з МВФ

Міжнародний валютний фонд завершує узгодження меморандуму з Україною; він може бути підписаний у найближчі місяці.

Про це під час Міжнародного інвестиційного форуму RE: THINK. Invest in Ukraine сказав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нещодавно наша команда міністрів була у США, проводила чергові технічні консультації, працювали з колегами з МВФ. Ці консультації закінчилися успішно, ми просуваємося до фінального узгодження меморандуму. Ми очікуємо, що місія МВФ прибуде у Київ у листопаді, щоб продовжити перемовини", - зазначив Гончарук.

Він додав, що нова програма буде підписана на трирічний період.

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"Коли вона буде підписана, це питання домовленостей. Для цього має бути готова українська сторона і має бути ухвалене рішення всередині МВФ. Я би хотів, щоб це відбулося найближчими місяцями. Це важливо зробити, щоб українські та міжнародні інвестори зрозуміли: у найближчі роки Україна буде стабільною. Макроекономічно ми матимемо міцний фундамент для економічного зростання", - додав Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, місія Міжнародного валютного фонду відвідала Київ 12-26 вересня 2019 року і почала обговорення нової трирічної програми підтримки України в рамках механізму розширеного фінансування (EFF).

В українському представництві МВФ заявили, що експерти місії провели плідні дискусії з питань напрямів політики для нової програми, зокрема, з подбнс пекатково-бюджетної і грошово-кредитної політики, а також ключових заходів з реформування. Крім того, було акцентовано увагу на важливості незалежності центрального банку та захисту фінансової стабільності, а також необхідності докласти всіх зусиль для мінімізації фіскальних втрат, пов'язаних з реорганізацією або ліквідацією банків.

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22 жовтня міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов повідомив, що наступна місія МВФ прибуде в Україну на початку листопада 2019 року.

Раніше у Нацбанку заявляли, що Україні слід укласти нову довгострокову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом на загальну суму 5-10 млрд дол. За прогнозами НБУ, перший транш за цією програмою може надійти до кінця 2019 року. Національний банк очікує, що він становитиме близько 2 млрд дол.