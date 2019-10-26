В Україні — останні дні "бабиного літа": вже скоро мокрий сніг та -6°

27 жовтня в Україні, крім північних областей, вночі та вранці будуть тумани, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

Очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці туман (у північних областях місцями). Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів до 12°; вдень 13-, у західних областях подекуди 19-22°.

28-29 жовтня - хмарно з проясненнями. 28 жовтня без опадів, лише у західних областях вдень дощ; 29 жовтня у західних, північних, вдень і в центральних областях місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с.

Температура 28 жовтня вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°, у західних (крім Закарпаття) та північних областях 8-13°; 29 жовтня в Україні, крім півдня та сходу, зниження температури вночі до 0-5° тепла, вдень до 5-10°.

30 жовтня у південній частині, східних, місцями центральних областях, на Закарпатті й Прикарпатті невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. 31 жовтня в Україні без істотних опадів.

Подальше зниження температури вночі 30 жовтня до 2-7°, на узбережжі морів до 10° тепла, в західних та північних областях до 4° тепла - 1° морозу, 31 жовтня до 0-6° морозу; вдень в Україні до 3-9° тепла (30 жовтня на півдні 8-12°).

У Києві та області 27 жовтня мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 15-18°.

Температура у столиці 28 жовтня вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°; 29 жовтня вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

30-31 жовтня без істотних опадів. Подальше зниження температури вночі 30 жовтня до 4° тепла - 1° морозу, 31 жовтня до 1-6° морозу; вдень до 3-8° тепла.