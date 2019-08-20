У Чернівцях “замінували” всі дитячі садочки, банки і кафе

У Чернівцях поліція перевіряє отримане електронною поштою повідомлення про замінування майже сотні об'єктів: дитячих садочків, банків, кафе тощо.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

"Сьогодні, 20-го серпня, приблизно о 9 годині на спецлінію «102» надійшло повідомлення з обласного УДСНС про те, що на їхню електронну адресу надійшов лист про замінування майже сотні споруд у Чернівцях. Зокрема, анонім повідомив, що о 11:00-12:00 годині вибухнуть бомби у всіх дитячих садочках, банках і кафе на території міста", - йдеться у повідомленні.

До зазначених об’єктів негайно направлено наряди поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехнічну та кінологічну служби. Наразі правоохоронці здійснюють евакуацію громадян з будівель і перевіряють приміщення та прилеглі території на наявність підозрілих і вибухонебезпечних предметів.

Як раніше повідомляв Укрінформ, сьогодні в Управління ДСНС в Закарпатській області надійшло повідомлення про замінування всіх дитсадків, лікарні та АЗС. Інформація перевіряється.