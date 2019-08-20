У Херсоні "замінували" всі пляжі, кав'ярні та магазини

У Херсоні перевіряють повідомлення про мінування всіх пляжів, кафе та магазинів – поліція просить зберігати спокій та не втрачати пильність.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції області.

«Сьогодні близько 8.15 на електронну адресу ДСНС надійшов лист про те, що у Херсоні заміновані всі кафе, всі магазини та всі пляжі», - повідомили у відділі комунікації.

У поліції звертаються до громадян з проханням зберігати спокій та у разі, якщо вони помітять підозрілі предмети, не брати їх у руки, телефонувати на «102».