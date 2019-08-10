На Запоріжжі виявили тонну "нітратних" кавунів і динь

У Запорізькій області з початку року не допущено до продажу понад тонну динь і кавунів, у яких вміст нітратів перевищував допустиму норму.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

«В поточному році на агропродовольчих ринках міста Запоріжжя спеціалістами державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи Держпродспоживслужби в Запорізькій області досліджено 656 проб баштанних культур. За результатами досліджень виявлено 20 випадків перевищення допустимого рівня вмісту нітратів. Небезпечна продукція у кількості понад 1 т денатурована та не допущена до реалізації», - зазначили у відомстві.

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При дослідженні баштанних культур на вміст нітратів мінімальний показник становив 3,8 мг/кг, максимальний – 352,5 мг/кг, що майже в 4 рази вище від допустимої норми. Норма вмісту нітратів у кавунах становить 60 мг/кг, динях – 90 мг/кг.