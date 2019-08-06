Ведмеді з Херсона у Галицькому парку ласують херсонськими кавунами

Родина ведмедів, що була вивезена завдяки зусиллям екоактивістів у 2017 році з Херсонщини у Галицький національний природний парк в Івано-Франківській області, зараз смакує херсонські кавуни.

Про це повідомляє громадська організація "Еко-Галич" на своїй сторінці у Facebook.

«До Івано-Франківська та околиць доїхали херсонські кавуни. Дякуємо підприємцям, які щиро поділилися кавунчиками з родиною ведмедів, врятованих з Херсона до Галицького національного парку», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається в повідомленні, з другої половини літа починається період посиленого споживання ведмедями їжі та підготовки до зимівлі. Екоактивісти закликають допомагати городиною, горіхами, ягодами, фруктами, медом.

Як повідомлялося, завдяки зусиллям екоактивістів 28 вересня 2017 року родина із чотирьох клишоногих відбула до Івано-Франківщини з Херсона. Кілька років захисники тварин боролися за те, щоб ведмедів забрали із зоокуточка на території херсонського гідропарку, де червонокнижні тварини потерпали від невідповідних умов утримання.

Депутати Херсонської міської ради прислухалися до громадськості і 5 вересня 2017 року прийняли рішення – передати родину клишоногих Галицькому національному природному парку.