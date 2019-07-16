Притулок "Домажир" запропонував охочим встановити ведмежий рекорд

У реабілітаційному центрі для ведмедів "Домажир", що на Львівщині, вирішили зібрати разом людей, які мають "ведмежі" прізвища, й встановити в такий спосіб національний і світовий рекорди.

Як повідомляють в управлінні туризму та курортів Львівської ОДА, реєстрація рекорду відбудеться на День Незалежності України, 24 серпня.

"Ведмежий притулок "Домажир" запрошує українців долучитися до встановлення національного та світового рекордів з носіями прізвищ на тематику ведмедів, які одночасно зберуться в одному місці. Рекорд полягає в тому, щоб в один день і водночас зібрати понад 500 людей з усієї України з прізвищами Ведмідь і Медвідь, а також зі спільнокореневими (-вед, -мед) та підписати відповідну декларацію", - йдеться в повідомленні.

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Ініціатори заходу зазначають, що його головна мета – привернути увагу української громадськості до проблеми захисту бурого ведмедя, що занесений до Червоної Книги України.

Щоб долучитися до встановлення рекорду, потрібно попередньо зареєструватися за посиланням.